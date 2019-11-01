ريو دي جانيرو 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسلحق المنتخب الإيطالي بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بفوزه الثمين 2 / 1 على نظيره المكسيكي مساء الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين أمام باراجواي وتجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة في المركز الثالث.وأصبح المنتخب الإيطالي سادس المتأهلين إلى الدور الثاني لتقتصر لمنافسة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات على عشرة مقاعد متبقية في الدور الثاني.// انتهى //04:25ت م0302