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الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل كاميرون
القيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني
ولي العهد يناقش مع رئيس نيجيريا القضايا الإقليمية
أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق
وزير الخارجية يستقبل السفير الأميركي
وزير المالية: كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص يعززان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية
رئيس هيئة حقوق الإنسان يقف على الخدمات المقدمة لنزلاء "الحائر"
المملكة تقدم 18 مليار دولار أميركي مساعدات إنسانية لرفع المعاناة عن اللاجئين
لا صحة لوجود حالات إنفلونزا خنازير في مدارس البنات بالطائف
الشرعية تثمن جهود المملكة في مواجهة المشروع الحوثي-الإيراني
العراق: عودة دامية للاحتجاجات
دورية أميركية على الحدود السورية - التركية
البرلمان العربي يثمن الاتفاق اليمني ويدين العدوان التركي
واشنطن تتوقع خليـفة البغدادي.. وتنـشــر صــوراً لعمليتها
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