الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل كاميرونالقيادة تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطنيولي العهد يناقش مع رئيس نيجيريا القضايا الإقليميةأمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطقوزير الخارجية يستقبل السفير الأميركيوزير المالية: كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص يعززان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصاديةرئيس هيئة حقوق الإنسان يقف على الخدمات المقدمة لنزلاء "الحائر"المملكة تقدم 18 مليار دولار أميركي مساعدات إنسانية لرفع المعاناة عن اللاجئينلا صحة لوجود حالات إنفلونزا خنازير في مدارس البنات بالطائفالشرعية تثمن جهود المملكة في مواجهة المشروع الحوثي-الإيرانيالعراق: عودة دامية للاحتجاجاتدورية أميركية على الحدود السورية - التركيةالبرلمان العربي يثمن الاتفاق اليمني ويدين العدوان التركيواشنطن تتوقع خليـفة البغدادي.. وتنـشــر صــوراً لعمليتها// يتبع //06:02ت م0003