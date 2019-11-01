وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد المملكة منيع تجاه التحديات ): يمثل ما أكده معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تسعى إلى أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات العالمية والمحلية، من خلال تحسين جميع القطاعات والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية، وأن هناك نموا كبيرا وتنوعا في قطاعات السياحة، والتقنية، والرياضة، والترفيه، وغيرها من القطاعات في المملكة، إلى جانب تحول قطاع الإنشاءات منذ 2014م من نقطة سلبية إلى نقاط إيجابية بنسبة 3% تقريبا، كل ذلك يأتي في سياق التأكيد بأن النمو الاقتصادي يسير قدما نحو تحقيق الطموحات بقوة وثبات، حيث إن المملكة تحتل مرتبة متقدمة بين دول الشرق الأوسط في تحقيقها معدل الاستقرار الاقتصادي فإن ذلك يتيح أيضا الدخول إلى عالم التنافس الاقتصادي بطريقة آمنة، فالتحسن في أداء مستوياتها المالية انطلاقا من أداء ميزانياتها المتعاقبة يشير إلى ظهور ثقة كاملة في استقرار الاقتصاد بالمملكة وقدرته الفائقة على مواجهة مختلف التحديات الخارجية، وقدرته أيضا على الاستجابة لكل توجهات النمو المستدام، وهذا يصب في مصلحة حماية الاقتصاد المحلي للمملكة.وأضافت : ويأتي ما ذكره وزير المالية بأن صندوق النقد الدولي تغيرت تنبؤاته وتوقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث إن ذلك يتأثر بنقطتين تتضمنان ما يحدث على أرض الواقع من الناحية الدولية، واستعداد المملكة بالنسبة للسياسة المالية والاقتصادية وجاهزيتها للتغيرات والتحديات الدولية، مبينا أن ذلك يؤثر على الناتج النفطي، حيث إن الناتج النفطي الإجمالي ناقص بسبب تخفيف إنتاج النفط بالتعاون مع دول الخليج للتأكد من استقرار السوق بالمنطقة، والتأكد من الاستدامة على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد والصناعة، في إشارة إلى أن اقتصاد المملكة يتمتع بحصانة مشهودة أمام الهزات الاقتصادية الدولية بسبب المواقف المالية الثابتة، فقد نجحت الدولة في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، وهيأ هذا التعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية، وسوف تشكل رؤيتها الطموح تقدما ملحوظا لدعم نهضتها التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس راسخة، تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى في العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة والسعي الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل والوصول لمرحلة تنموية كبرى تخرجه من عباءة تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة.// انتهى //06:03ت م0008