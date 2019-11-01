طوكيو 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 81ر93 نقطة، أو 41ر0% ،ليصل إلى 23ر22833 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 54ر2 نقطة، أو 15ر0% ، ليصل إلى 47ر1664 نقطة.// انتهى //07:05ت م0010