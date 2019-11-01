طرابلس 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع العسكرية، موضحةً أن معظم المحاور جنوب العاصمة طرابلس تشهد هدوءاً حذرًا بين قوات الجيش وقوات الوفاق.ونوهت إلى لقاء رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري مع رئيس اتحاد برلمان عموم أفريقيا روجي نكودو دانج في الرباط الذي بحث آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا.وتطرقت صحف ليبيا إلى كلمة مندوب الكويت بمجلس الأمن منصور العتيبي، وتأكيد بلاده أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى حلول سليمة وإنهاء النزعات في ليبيا والصومال.وعرجت صحف الجمعة على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن اتفاقية التعاون مع حكومة الوفاق الموقعة العام 2017، أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل.// انتهى //08:37ت م0014