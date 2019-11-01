اجتماعي / مبادرة "نأتي إليك" في مركز التأهيل الشامل بينبع
الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
ينبع04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01 نوفمبر 2019م واس
قام أمس فريق العمل من الأحوال المدنية بمحافظة ينبع بزيارة مركز التأهيل الشامل ضمن مبادرة (نأتي إليك) المخصصة للإدارت الحكومية، وذلك لخدمة نزلاء المركز والموظفين بواسطة الحقيبة المتنقلة.
وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل بينبع كامل مفوز، أنه تم التنسيق مع أحوال ينبع؛ لتقديم خدمة إصدار وتجديد الهوية الوطنية للنزلاء والموظفين، حيث تم تقديم الخدمة
لـ14 شخصاً، رافعاً شكره لفريق العمل على جهودهم ضمن هذه المبادرة التي تقدم الخدمة كلنا في مكانه.
// أنتهى //
09:11ت م
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