ينبع04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01 نوفمبر 2019م واسقام أمس فريق العمل من الأحوال المدنية بمحافظة ينبع بزيارة مركز التأهيل الشامل ضمن مبادرة (نأتي إليك) المخصصة للإدارت الحكومية، وذلك لخدمة نزلاء المركز والموظفين بواسطة الحقيبة المتنقلة.وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل بينبع كامل مفوز، أنه تم التنسيق مع أحوال ينبع؛ لتقديم خدمة إصدار وتجديد الهوية الوطنية للنزلاء والموظفين، حيث تم تقديم الخدمةلـ14 شخصاً، رافعاً شكره لفريق العمل على جهودهم ضمن هذه المبادرة التي تقدم الخدمة كلنا في مكانه.// أنتهى //09:11ت م0015