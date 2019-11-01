ينبع 04ربيع الاول 1441هـ الموافق 01 نوفمبر 2019م واسالتقى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي في مكتبه أمس، مدير التواصل الاستراتيجي بوزارة التعليم عضو فريق الوزارة في تحدي القراءة العربي أحمد بن حمود النعام، بحضور منسق برنامج تحدي القراءة في ينبع سلمان عيد الحبيشي، وعدد من القيادات التربوية بالإدارة.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالإعلام والاتصال بمحافظة ينبع، سعياً لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الإعلام والاتصال وتحقيق أهداف وزارة التعليم نحو رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، والإسهام في إيجاد بيئة تعليمية متميزة تعزز الصورة الذهنية الإيجابية للتعليم بالمملكة.وبارك النعام لمدير تعليم ينبع فوز مدرسة الإمام النووي بالمركز الأول على مستوى المملكة في تحدي القراءة العربي وانتقالها لمنافسات المرحلة الأخيرة على مستوى الوطن العربي.من جهة أخرى اجتمع مدير التواصل الاستراتيجي بالوزارة مع أعضاء فريق الإعلام والاتصال "بنين ـ بنات" بمحافظة ينبع ، وتخلل الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للقسم، والأهداف والرؤى المستقبلية، مثنياً على جهود القسم في تسليط الضوء على ما تقوم به الإدارة لعملية التعليم والتعلم بالمحافظة والقطاعات التابعة لها، كما جرى خلال الاجتماع الحديث عن التطلعات المستقبلية للإعلام الوزاري ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الميدان.// انتهى //09:43ت م0016