القاهرة 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مصنعين جديدين لإنتاج الغازات الطبية ومادة فوق أكسيد الهيدروجين، ودعوته لشركات القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القوات المسلحة في جميع المشروعات التي تقوم بتنفيذها لصالح الدولة.وأبرزت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، تطلع بلاده لتوقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بحضور البنك الدولي.وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية، مشيرةً إلى استخدام قوات الأمن القوة لفتح عدد من الطرقات التي أغلقها المتظاهرين بالعاصمة بيروت.وعرجت على تعهد الرئيس العراقي برهم صالح، بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي جديد وإحلال مفوضية مستقلة محل مفوضية الانتخابات.وأشارت إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً اعتقال قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن مقتل 29 شخص إثر انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.// انتهى //09:50ت م0017