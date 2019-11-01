الرياض 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا "، نقدم لكم النشرة النسوية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.طالما ضربت المرأة الفلسطينية مثالاً في التضحية والنضال، وكانت صورتها تلامس القلوب، وتطرح تساؤلات في عقول الملايين حول العالم، عن حجم الألم والمعاناة والتحدي، التي تواجهها على المستوى الوطني والاجتماعي، ورغم ضخامة التحديات أمامها، إلا أنها كانت حاضـرة وبقوة في المفاصـل المختلفة لتحقيق ذاتها، وبدأت جهودها تؤتي ثمارها.عام 2019 شهد اهتماماً من المستوى السياسي في فلسطين، للنهوض بواقع المرأة، من خلال سن قرارات بقوانين أو إقرار قوانين أو تعديل أخرى من شأنها أن تحدث فرقاً أو تحولاً إيجابياً يتيح ويمكّن النساء من تحقيق ذواتهن.وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أكدت أن فلسطين وضمن التزامها بالاتفاقيات ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيرها شكلت لجنة في مجلس الوزراء مختصة بمواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع التشريعات والقوانين الدولية.وأوضحت أن وزارة المرأة في الحكومة الثامنة عشرة، وضعت رؤية جديّة للعمل على تمكين المرأة، وتعزيز دورها وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تنطلق من النظرية إلى تطبيق الخطط الوطنية والقطاعية وعبر القطاعية، بالتعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.- قوانين وتشريعات لتعزيز مكانة المرأة:احتفلت فلسطين في السادس والعشرين من الشهر الجاري باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته رقم (13) المنعقدة في السابع عشر من تموز 2019.وجاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة الفلسطينية وقيادتها السياسية، للعمل على تمكين المرأة وتعزيز دورها على المستوى الوطني.اختيار تاريخ السادس والعشرين من أكتوبر له دلالات قيّمة وعريقة بمسيرة المرأة الفلسطينية وكفاحها؛ ففي مثل هذا اليوم من العام 1929 عُقد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس، وكان بداية فعلية لمشاركتها في العمل السياسي.وفي إطار التزام فلسطين بالاتفاقيات التي وقعت عليها، قرر مجلس الوزراء في 21 أكتوبر 2019، التنسيب إلى الرئيس محمود عباس، لتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 عاماً لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة، كما أقرت بالجلسة ذاتها التنسيب للرئيس بتعديل البند القانوني الخاص بحق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القصر.وزير العدل محمد الشلالدة، أكد أن العمل جارٍ لإقرار قانون "حماية الأسرة من العنف" بشكله النهائي، الذي أعيد تفعيل العمل على المسودة الخاصة به عام 2015، ومراجعة الأحكام الواردة فيه، بالاستناد الى المبادئ الدولية لحقوق المرأة، خاصة المتعلقة بحمايتها من العنف.منذ أن أصبحت فلسطين عضواً "مراقباً" في الأمم المتحدة عام 2012، وقعت على 100 اتفاقية لتكريس مبدأ الدولة الديمقراطية الدستورية القانونية، الذي من شأنه أن يرفع مكانة فلسطين.// يتبع //10:36ت م0018

- نساء في مواجهة الاحتلال:إلى جانب التحديات الداخلية التي تواجهها المرأة الفلسطينية، يشكل الاحتلال التحدي الأشرس لها، فانتهاكاته طالت شتى مناحي حياتها، وصعّبت تقدمها اجتماعياً واقتصادياً.فالاحتلال وإجراءاته وقفت حائلاً دون تمكين المرأة في العديد من المجالات وحرمها حقها في التعليم والحصول على الرعاية الطبية، كذلك الواقع الاقتصادي، خاصة في المناطق المعزولة بجدار الفصل العنصري والمستوطنات.المرأة في فلسطين مستهدفة كما الرجل، فهي شهيدة وأم وأخت وزوجة وابنة شهيد، فمنذ بداية عام 2019 استشهدت 9 نساء بينهن 5 أمهات، وطفلتان، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.وفي العام ذاته، وحتى نهاية حزيران اعتقل الاحتلال 76 امرأة لا تزال 43 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال غالبيتهن في العشرينات والثلاثينات من العمر، وتصل مدد محكومياتهن إلى 16 عاماً، بينهن 13 أماً.ووفقا لنادي الأسير، فإن عدداً من الشابات الأسيرات كن قاصرات عند اعتقالهن، وكبرن في المعتقلات الإسرائيلية.- المرأة بالأرقام:الواقع الذي تعيشه المرأة، كان نتاجا للتحديات التي فرضها الاحتلال إلى جانب المعيقات الاجتماعية والثقافية، لم يمنعها من تحقيق إنجازات في المشاركة الســياسية وعلى الصعيدين المهني والعلمي.وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفعت نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب "وزير" من 3% عام 1994 إلى 14% عام 2019، فيما ارتفعت نسبة مشاركة النساء في الهيئات المحلية من 8% للعام 2004 / 2005 إلى 20% 2018 / 2019، كما ارتفعت نسبة السفيرات من 5% عام 2008 إلى 11% عام 2019، و13% ممن يشغلون منصب مدير عام كان من النساء للعام 2019.وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة السياسية للنساء في المجلس الوطني الفلسطيني 11%، وبلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية 17%، وبلغت نسبة النساء الصحفيات 25%، والنساء المهندسات المنتسبات للنقابة 25%، والقاضيات في القضاء المدني 18%، و5% فقط من النساء من أفراد الشرطة الفلسطينية.ورصد "الأحصاء" في العام ذاته 2018، تقدما في نسبة مشاركة النساء في قوة العمل للأفراد 15 سنة فأكثر من 13% عام 2000 إلى 21% عام 2018، في حين شهدت معدلات البطالة بين الإناث ارتفاعاً من 12% عام 2000 إلى 51% عام 2018.وعلى صعيد التعليم، شهدت معدلات الأمية لدى الإناث انخفاضاً من 20% عام 1997 إلى 5% للعام 2017.أحداث التغيير الإيجابي في مجتمع ما، مرتبط بسن قوانين وتشريعات تنظم العلاقة بين مكوناته، وتهدف إلى ترسيخ قيم العدالة والمساواة.// انتهى //10:36ت م0019