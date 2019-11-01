القاهرة 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الماضي نحو 3ر12 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 7ر727 مليار جنيه.وارتفعت مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 11ر2 في المئة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 في المئة ليصل الى مستوى 27ر539 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 14ر3 في المئة ليصل إلى مستوى 86ر1436 نقطة.وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى انخفاض أحجام قيم التداولات لتصل إلى نحو 2ر44 مليار جنيه من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر73 في المئة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، لافتًا الانتباه إلى أن الأجانب استحوذوا على نسبة 1ر18 في المئة، والعرب على 1ر8 في المئة، بعد استبعاد الصفقات.وأفاد التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 2ر196 مليون جنيه، مبينًا أن العرب سجلوا صافي شراء بلغ 6ر40 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //11:18ت م0020