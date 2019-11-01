الخرطوم 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الملية السوداني إبراهيم البدوي عقب عودته من واشنطن أمس أن موازنة 2020م سيتم تمويلها من أصدقاء السودان وتستند على تثبيت الاقتصاد الكلي والاعتماد على الموارد المتاحة وتقوية السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف مونه شرطًا أساسيًا للتنافس خاصة للصادرات الوطنية.وركزت على تأكيد البرلمان العربي أن الأمن المائي السوداني والمصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وشدد في ختام أعمال جلسة البرلمان في دورة الانعقاد الرابع أمس بالقاهرة على عدم الإضرار بالسودان ومصر، ورفض المساس بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل.وأشارت إلى كسر القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي أمس هجومًا لميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع.وعرجت على تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون ببذل كل الجهود لإقامة الدولة المدنية العصرية، والتخلص من براثن الطائفية، داعيًا إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي كفاءة وخبرة.ونشرت إعلان منظمة غير حكومية، موافقة سلطات الاحتلال على بناء 2342 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ولفتت الانتباه إلى موافقة الرئيس العراقي برهم صالح على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيرًا إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للاستقالة.// انتهى //11:19ت م0021