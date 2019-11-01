سيئول 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسفُقد سبعة كوريين جنوبيين إثر تحطم مروحيتهم في البحر بعد لحظات على إقلاعها من جزر صغيرة متنازع عليها مع اليابانوأبان متحدث باسم الوكالة الوطنية للإطفاء في تصريح له أن خفر السواحل الكوري الجنوبي وعناصر من جهاز الإطفاء ومراكب مدنية يقومون بعمليات بحث عن ناجين، فيما أرسلت وزارة الدفاع طائرات وغواصين إلى المنطقة.وكانت المروحية من طراز يوروكوبتر إي.سي انتشلت صيادًا مصابًا بجروح، من جزر دوكو التي تطلق عليها اليابان تسمية تاكيشيما، عندما تحطمت مساء الخميس.// انتهى //11:19ت م0022