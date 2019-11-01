القاهرة 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واستنظم جامعة الدول العربية النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار "شراكة متكاملة لمستقبل مستدام" خلال الفترة من 3 إلى 6 من الشهر الجاري، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة المصرية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.وأكدت الوزير مفوض مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الدكتورة ندى العجيزي في تصريح اليوم أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يعد أكبر منصة إقليمية عربية تتناول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، لافتةً الانتباه إلى الأسبوع العربي يهدف إلى بحث سبل دعم هذه الأهداف من خلال حضور ومشاركة أكثر من 1500 من كبار المسؤولين ومتخذي القرار المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية.وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأسبوع العربي التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي التكامل بين شركاء التنمية، والتحول إلى حياة أفضل، وآفاق جديدة لعالم متغير، في إطار أكثر من 40 جلسة حوارية، موضحةً أن فعليات الأسبوع ستتضمن استعراض بعض من جهود الدول العربية في أهم قضايا المنطقة.ومن المقرر أن تشهد النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وإطلاق التحالف الدولي من أجل السلام والتنمية، ومبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والإعلان عن شعار النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي سينعقد ضمن فاعليات إكسبو 2020 دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.// انتهى //11:23ت م0025