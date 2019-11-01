بيروت 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بدعوة الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته أمس في الذكرى الثالثة لانتخابه الكتل النيابية الى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة في حين استمرت الاحتجاجات في بعض المدن اللبنانية وخاصة في الشمال رفضًا للواقع الاقتصادي المتردي الذي تمر فيه البلاد.وأخبرت عن تعهد الرئيس العراقي برهم صالح أمس بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي جديد مقنع للشعب، مشيرًا إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبدالهادي لتقديم استقالته شرط إيجاد البديل.وسلطت الضوء على تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك في تصريح له أمس أن طهران أنفقت 16 مليار دولار على ميليشياتها في سوريا والعراق متهمًا النظام الإيراني باستهداف المملكة العربية السعودية.ولفتت الانتباه إلى إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين قصيرتي المدى أمس فيما وصلت المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول الملف النووي إلى طريق مسدود.وتطرقت إلى تصويت مجلس النواب الأمريكي أمس على إجراء حاسم سيفتح مرحلة جديدة في التحقيق بشأن ما يسمى بالفضحية الأوكرانية اذ يجيز استجواب الشهود في جلسات علنية.// انتهى //11:30ت م0029