سياسي / إصابة ثلاثة مدنيين وصحفي في اشتباكات بمنطقة أبو رأسين (زركان) السورية
الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
لندن 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واس
أصيب ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وصحفي أجنبي في اشتباكات عنيفة شهدتها محاور بمنطقة أبو رأسين (زركان) بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية والفصائل الموالية لها.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن تلك الاشتباكات التي تركزت بمحور عنق الهوى، استمرت حتى فجر اليوم وترافقت مع قصف مكثف وعنيف فيما تمكنت قسد من التصدي للهجوم.
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11:33ت م
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