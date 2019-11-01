لندن 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسأصيب ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وصحفي أجنبي في اشتباكات عنيفة شهدتها محاور بمنطقة أبو رأسين (زركان) بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية والفصائل الموالية لها.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن تلك الاشتباكات التي تركزت بمحور عنق الهوى، استمرت حتى فجر اليوم وترافقت مع قصف مكثف وعنيف فيما تمكنت قسد من التصدي للهجوم.// انتهى //11:33ت م0031