إسلام آباد 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء مقتل 74 شخصاً وإصابة العشرات بحادث الحريق الذي شب في قطار ركاب أمس جنوب شرق باكستان.وسلطت الضوء على وصول المسيرة الاحتجاجية التي تقودها المعارضة إلى العاصمة إسلام آباد للاحتجاج ضد الحكومة.وأشارت إلى سماح رئيس الوزراء عمران خان للمحتجين بالتظاهر ضد حكومته بشرط الالتزام بالقانون وعدم إثارة الشغب.وأخبرت عن تحسين مؤشرات الأسهم الباكستانية بعد توصل الحكومة واتحاد التجار إلى اتفاق لإنهاء إضراب قطاع الأعمال ضد الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة.وتطرقت إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح معبر "كارتابور" الحدودي بين باكستان والهند في التاسع من نوفمبر الجاري.وتناقلت دعوة رئيس الوزراء البريطاني لباكستان والهند إلى ضرورة حل قضية كشمير سلمياً عبر الحوار لتجنب الصراع في جنوب آسيا.وعرجت إلى توقيع باكستان وكوبا على اتفاقية ثنائية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من الحصول على التأشيرة.ولفتت الانتباه إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله لبحث العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك.وتناقلت الأنباء عن مقتل عدد من الأشخاص بسلسلة من الانفجارات هزت البلاد خلال اليومين الماضيين.وأخبرت عن تطبيق الحكومة الهندية قراراتها الجديدة بشأن إقليم كشمير، من خلال تغيير وضع الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم إلى منطقتين اتحاديتين.// انتهى //11:53ت م0032