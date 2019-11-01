تونس 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على الحراك السياسي الذي مازالت تشهده تونس في ظل تواصل المفاوضات بين مختلف الأطراف السياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة، تحقق تطلعات الشعب التونسي.وكتبت في الشأن المغاربي عن توجيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اتهامات للجيش الليبي باستهداف مواقع مدنية في العاصمة طرابلس قرب الجسر الحديدي بطريق المطار.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى تواصل الاحتجاجات في لبنان المطالبة بإصلاحات اقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها.وأخبرت عن استئناف عشرات الآلاف من المحتجين العراقيين تحركاتهم الحاشدة للمطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي، مشيرةً إلى إعلان الرئيس العراقي برهم صالح عن توجه بلاده نحو إجراء انتخابات مبكرة وإقالة رئيس الوزراء تماشيًا مع مطالب المحتجين.وتناولت صحف تونس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً اعتقال جيش الاحتلال ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية.// انتهى //11:57ت م0033