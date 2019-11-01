الرباط 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع في لبنان، في أعقاب إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري، استقالة حكومته استجابة لمطالب المحتجين.وتناقلت الصحف دعوة الولايات المتحدة إلى الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية جديدة وفاعلة تلبي مطالب المحتجين.كما واصلت الصحف مواكبتها للمظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، وبرحيل النظام الحالي.وتناولت الأوضاع في شمال سوريا بعد انسحاب الوحدات الكردية من الحدود السورية التركية.// انتهى //12:52ت م0036