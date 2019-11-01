رام الله 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2342 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة، والاخطار بالاستيلاء على 3409 دونمات في محافظتي الخليل وجنين.وسلطت الضوء على اقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن القضاء في اسرائيل، يثبت كل يوم أنه جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ويعمل على تسهيل وتنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن تشديد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أهمية إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق وطني وقانوني لشعبنا، لا يحق لأي جهة منع إجرائها.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير جميل خليل عوض من مدينة يطا جنوب الخليل، بعد أن أمضى 17 عاما في سجونها.وأوردت صحف فلسطين خبر تأكيدات البرلمان العربي دعم دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية التي أعلن عنها في خطابه بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 باعتبارها عنصرًا هامًا لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتي تمثل دولة فلسطين في الامم المتحدة وكافة الهيئات الإقليمية والدولية .// انتهى //12:59ت م0037