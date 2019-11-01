عمّان 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.75% ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1800.3 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.3 مليون دينارأردني مقارنة مع 35.6 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 90.7% ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 16.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع 178.1 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 18.5 مليون سهم، نفذت من خلال 8032 صفقة.//انتهى//13:00ت م0038