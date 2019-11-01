عرعر 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسعقد إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي أمس لقاءً لقادة المدارس المتوسطة والثانوية في مقر إدارة الإشراف بعرعر .وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي محمد داود العطيوي أن أهمية دور قائد المدرسة في خطة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في رفع مستوى نواتج التعلّم للوصول إلى الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري، الذي يعد محوراً أساسياً في رؤية المملكة 2030، لافتاً أن رؤية الإشراف التربوي تكمن في تطوير وتحسين نواتج التعلّم وأدوات تحقيقها ومنطلقاتها الأساسية.// انتهى //13:08ت م0040