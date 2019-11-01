عمّان 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم دعوة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى مراقبة وتقييم البرنامج الاقتصادي ضمن حزمه المتتالية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأردنيين.واهتمت باعتقال جيش الاحتلال لثمانية فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية بزعم أنهم مطلوبين.وسلطت الضوء على تواصل الاحتجاجات التي تشهدها لبنان للمطالبة بإصلاحات اقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها.ونشرت إعلان الرئيس العراقي برهم صالح عن توجه بلاده نحو إجراء انتخابات مبكرة وإقالة رئيس الوزراء تماشيًا مع مطالب المحتجين.// انتهى //13:26ت م0041