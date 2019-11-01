نجران 04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف، أمس، ملتقى التوظيف، الذي يقدم فرص عمل للمتدربين من الخريجين.وأبان المتحدث الرسمي للكلية، علي بن عبد الله آل عتيق أن الملتقى يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، لإتاحة التواصل المباشر بين الباحث عن العمل من خريجي المنشآت التدريبية وصاحب العمل، ويهدف إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية للخريجين لتعزيز توطين مختلف القطاعات، وتعميق وعي الخريجين بمفاهيم البيئة المهنية والقيم التي تتصل بأخلاقيات سوق العمل.// انتهى //13:36ت م0044