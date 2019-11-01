جدة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسلقي جناح قطاع التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر ومعرض التعدين الدولي، الذي أقيم في مدينة ملبورن بأستراليا من 29 إلى 31 أكتوبر 2019م، إقبالاً كبيراً من المشاركين في المؤتمر في آخر يوم له، حيث بلغ عدد الزائرين للجناح خلال الأيام الثلاثة الماضية للمؤتمر نحو 3000 زائر.وعلى صعيد آخر، شهد جناح قطاع التعدين زيارة وزير الثروة المعدنية الأسترالي ماثيو كانافان، حيث كان في استقباله وكيل الوزارة لتطوير التعدين وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي.واستعرض الجناح استراتيجية التعدين ومبادرات ومشاريع القطاع الطموحة، التي ستعمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله، ليسهم في احتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.وقد شارك مع قطاع الطاقة أيضاً هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. كما كان لممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا وللمتطوعين من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في أستراليا دور كبير في نجاح مشاركة جناح قطاع الطاقة في هذا المؤتمر الدولي المهم.// انتهى //13:47ت م0046