لندن 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 % إلى 1.2973 دولارًا أمريكيًا.ومقابل ذلك صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 86.09 بنسًا لليورو، كما هو يتجه نحو الارتفاع بنسبة 0.2 في المئة خلال الأسبوع.مما يذكر أن الجنيه الإسترليني بات يتلقى دعمًا من تراجع خطر الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بشأن قضايا التجارة والحدود.// انتهى //13:47ت م0047