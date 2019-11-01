الداير 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأدّى وكيل محافظة الداير يحيى بن محمد المالكي ، وجموع المصلين، بعد صلاة الجمعة اليوم بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول جبران بن حسين يحيى المالكي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي.ونقل وكيل المحافظة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //13:51ت م0048