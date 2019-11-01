الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسغادر دولة السيد كريستوف ماي داييري رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الرياض اليوم بعد زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي, معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا او نتانا, ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //14:23ت م0051