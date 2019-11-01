تبوك 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على منطقة تبوك تشمل تبوك ومحافظة تيماء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //14:23ت م0052