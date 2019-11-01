العارضة 04 ربيع أول 1441هـ الموافق 01 نوفمبر 2019م. واسأدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجمع من المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم ، بجامع الراجحي بمحافظة العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي أول سلطان بن يحي محمد الودعاني أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، والد وذوو الشهيد ووكيل محافظة العارضة يحي بن جبريل الحكمي وعدداً من منسوبي حرس الحدود ومشايخ وأهالي المحافظة.//انتهى//14:42ت م0053