القاهرة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واساختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك " العقبة - 5 "، الذي نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب بالمنطقة الجنوبية العسكرية.وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم ، أن المرحلة الختامية للتدريب تضمنت تنفيذ عملية نوعية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية، حيث بدأت المرحلة بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والمعاونة الجوية أعقبة دفع مجموعات الاستطلاع لتدقيق المعلومات عن العدو وتحرك عناصر المهندسين العسكريين لتأمين محاور التقدم واكتشاف العبوات الناسفة وتفجيرها.// انتهى //14:53ت م0056