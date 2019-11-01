القطيف 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واستحتفل الكلية التقنية العالمية للبنات في محافظة القطيف مساء غد بتخريج 561 خريجة من الكلية التقنية العالمية للبنات في القطيف, التي تشرف عليها كليات التميز أحد أذرع المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، التي تحظى بإقبال كبير من الطالبات اللاتي تجاوز عددهن 1800 طالبة، يدرسن في العديد من التخصصات, التي يحتاجها سوق العمل السعودي, التي من أبرزها : المبيعات، و إدارة الأعمال، و المحاسبة، و إدارة المشاريع الصغيرة، وخدمة العملاء، إضافة إلى الفعاليات والتخطيط، والصحة والسلامة المهنية.وتسهم الكلية في تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية بالشراكة مع كلية لينكون البريطانية، وفي تغذية السوق السعودي بالكفاءات الوطنية المؤهلة بأعلى معايير المعرفة و التدريب لتوطين شواغر الوظائف بالخريجات من الإناث في قطاعات العمل المختلفة ولسد حاجة سوق العمل الحالية و المستقبلية في العديد من التخصصات.يذكر أن كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م تُعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، و توفير أفضل الممارسات العالمية، مما يتلائم مع رؤية المملكة 2030م.// انتهى //15:36ت م0065