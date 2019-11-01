لندن 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدفاع مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّه سيجعل التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي بين البلدين أمراً مستحيلاً.ونقلت الصحف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: إن الاتفاق الأخير الذي توصل إليه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي بشأن مغادرة المملكة المتحدة التكتل (بريكست)، سيجعل من الصعب التوصل لاتفاق تجاري بين لندن وواشنطن بعد إتمام عملية الانسحاب، وإن البلدين يستطيعان “تحقيق أرقام أكبر بكثير” حال توصل جونسون إلى صيغة أوضح للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.وأفادت الصحف أن رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، ذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول التدخل في الانتخابات البريطانية من أجل فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.كما أشارت الصحف إلى الجنيه الاسترليني بانه وصل في نهاية شهر أكتوبر عند 1.2947 دولار، محققا بذلك أكبر مكاسب شهرية في أكثر من 10 سنوات مع تزايد الطلب على العملة البريطانية وضعف الدولار وتراجع مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.ولفتت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إلى قلق بريطانيا إزاء عملية إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية”، مبينة أن تلك العملية تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ونقلت الصحف عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن عدد ضحايا الاحتجاجات على الحكومة في العراق الأسبوع الأخير بلغ 100 قتيل، على الأقل، و5500 جريح، مشيرة إلى أن المحتجين ربما يحاولون الوصول إلى السفارة الإيرانية في المنطقة الخضراء في بغداد.وأشارت إلى انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جنيف لصياغة "دستور جديد"، ونقلت عن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون،إن الدستور المرتقب للسوريين وعليهم صياغته بأنفسهم.// انتهى //15:41ت م0066