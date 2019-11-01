الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، كرّم معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" أمس، 42 فناناً وفنانة من روّاد الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية والخليج، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" الأستاذ بدر العساكر، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك على مسرح الملك سلمان بمدارس الرياض.وشهد الحفل عرض لأعمال المكرمين في معرض فني مصاحب، وذلك لإبراز الجهود التي بذلوها في خدمة الفن عبر أعمالهم الإبداعية التي أسهمت في بث الجمال في المشهد الثقافي المحلي والإقليمي.ويأتي التكريم تشجيعاً للفنانين وتحفيزاً لهم للاتجاه نحو التعبير بأساليب جمالية مبتكرة ترتقي بالفنون إلى مستوى يجعلها مؤثرة في ذائقة المجتمع ووعيه وأفكاره.ويُعد هذا التكريم الثاني الذي يقدمه معهد مسك للفنون بعد حفل التكريم الذي أُقيم العام الماضي وكرّم فيه 43 فناناً وفنانة من البارزين في الفن السعودي.يذكر أن معهد مسك للفنون يُعد منصة تُعنى بدعم الفن والفنانين، ويعمل تحت رعاية مؤسسة مسك الخيّرية التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عام 2011م, وتأسس المعهد في عام 2017م من أجل تشجيع المواهب المحلية الشابة والارتقاء بقيمة الفنون السعودية والعربية وتمكين التبادل والحوار الثقافي مع العالم.// انتهى //16:13ت م0068