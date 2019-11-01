رام الله 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واساعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، تصريحات ما يسمى بقائد الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" حول قطاع غزة، بأنها مقصودة واستخفافاً بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته بما فيها مبادئ حقوق الإنسان، خاصة حقه الشعب الفلسطيني في الحياه والعيش الكريم .ورأت الخارجية في بيان أصدرته اليوم ، أن أقوال هليفي الاستعمارية العنصرية، اعتراف صريح وواضح بأحد أبشع أهداف حروب الاحتلال ضد قطاع غزة، وقالت: إن ذلك يوحي أن دولة الاحتلال تحضر لمزيد من الحروب ضد أهلنا في قطاع غزة لتكريس حالة الدمار، والفقر، والبطالة المتفشية في قطاع غزة نتيجة تلك الحروب، وحتى لا يلتقط القطاع أنفاسه ويبقى غارقاً في الدمار ويعتمد على المعونات الغذائية الخارجية.وأضافت الوزارة ما كان لهليفي أن يقدم مثل هذه الاعترافات لولا شعوره بلا مبالة المجتمع الدولي وتغيبه لنفسه وتخاذله في حماية مبادئ حقوق الإنسان، وكذلك شعوره بالتواطؤ الدولي مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة.تجدر الاشارة الى ان قائد الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" ، قال خلال لقاء أجراه مع ممثلي المنظمة الصهيونية العالمية نقلها الإعلام العبري، والتي حذر فيها من مخاطر مشاريع التنمية في قطاع غزة، بحجة أن ذلك يساهم في تعزيز وزيادة ما أسماه بالارهاب.//انتهى //16:14ت م0069