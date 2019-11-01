الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأكد عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع أن كلية التربية تمضي قدما في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومبادرة تحول جامعة الملك سعود لمؤسسة غير ربحية من خلال تنفيذ الخطة التشغيلية الأولى لخطتها الإستراتيجية (2018 – 2030)، وتتمثل هذه المرحلة بمرحلة التحول (2018 – 2020)، و تضم أربعة محاور و13 برنامجا و28 مشروعا.وقال الدكتور فهد الشايع : بوجود عدد من المؤشرات التي تحفز الكلية لمزيد من العمل والإنجاز سنحقق نتائج هذه الخطة بعون الله تعالى حيث أن الكلية تصدرت كليات التربية العربية وفق تصنيف شنغهاي 2019 وكذلك تصنيف كيو اس QS 2019، وكانت ضمن أفضل 200 جامعة في العالم في المجال التربوي، وهو ما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030 بوجود خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة عالميا.وبين أنه على الصعيد الوطني؛ تصدر خريجو الكلية المراتب الأولى في نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات التي يعقدها المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في الغالبية العظمي لبرامج الكلية مثل: الدراسات الإسلامية ورياض الأطفال والتربية الفنية والتربية الفكرية وصعوبات التعلم.وأفاد أن نظام الجامعات الجديد يعد محطة تحول رئيسة للجامعات السعودية بما تضمنه من مواد تمكن الجامعات من التنوع والتميز باستقلالية منضبطة، رافعًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - على دعمهم الغير محدود للجامعات السعودية بما يمكنها من الريادة والتميز.ولفت النظر إلى أن المسؤولية تقع الآن على الجامعات وجميع منسوبيها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في الرقي بالتعليم الجامعي ومنظومة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والخدمة المجتمعية.// انتهى //16:19ت م0070