العارضة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأدى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وجمع من المصلين بعد صلاة عصر اليوم, بجامع أبو بكر الصديق بإسكان العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي أول عبدالرحمن يحي محمد الخبراني, أحد منسوبي حرس الحدود, الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية، والد وذوو الشهيد ووكيل محافظة العارضة يحيى بن جبريل الحكمي, وعدداً من منسوبي حرس الحدود ومشايخ وأهالي المحافظة.// انتهى //16:21ت م0071