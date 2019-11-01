السيح 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسنظمت كلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج أمس، فعاليات وبرامج توعوية حول أمراض السرطان، بالتعاون مع وحدة سرطان الدم للأبحاث والجمعية السعودية للموت الخلوي، وذلك في عدد من الحدائق والمنتزهات بمدينة السيح.وتهدف البرامج والفعاليات إلى نشر الوعي الصحي في المجتمع حول أمراض السرطان، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لكليات الجامعة وفروعها الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //16:21ت م0072