عرعر 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واساختتمت إدارة التدريب والتطوير الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس, البرنامج التدريبي بعنوان "البحث الميداني الشامل" بحضور25 باحثاً من مكاتب الضمان الاجتماعي بالمملكة، وذلك في مقر مركز التدريب بعرعر.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري بن علي العنزي, أن الضمان الاجتماعي هو أحد سبل التكامل التي أوجبها ديننا الحنيف , مشيراً إلى أن فكرة الضمان هي تطبيق الشريعة الإسلامية لمشروع الزكاة من بيت مال للمسلمين.وأضاف العنزي أن الوزارة تسعى لتطوير خدمات الضمان الاجتماعي بدأ من تطوير أداء عمل باحث الضمان الميداني، لافتاً الانتباه إلى أن برنامج تطوير مهارات البحث الميداني لتحقيق التعامل الأمثل مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتعريف المستفيدين بجميع الخدمات المقدمة والفئات التي يخدمها الضمان وشروطها والتزامهم بحقوق المستفيدين وواجباتهم التي كفلتها لهم الدولة.من جانبه أوضح مشرف التدريب والتطوير بمنطقة الحدود الشمالية مالك بن حمدان الشمري, أن البرنامج تضمن عدة محاور ، التي منها نشأة وأهمية الضمان الاجتماعي في المملكة, واللوائح والأنظمة والقوانين المنظمة للضمان الاجتماعي, ومعوقات الضمان الاجتماعي وكيفية التغلب عليها , وتصنيف المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي , ومهارات التعامل الأمثل مع مستفيدين الضمان الاجتماعي , والأدوار التي يلعبها الاخصائي الاجتماعي الذي يعمل في الضمان الاجتماعي و الزيارات الميدانية وأهميتها في التعامل مع المستفيدين، بالإضافة الى التنسيق بين المؤسسات لتقديم خدمات اعلى للمستفيدين والرؤية المستقبلية للضمان الاجتماعي في المملكة.// انتهى //16:22ت م0073