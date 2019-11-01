محايل 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأغلقت بلدية رجال ألمع ممثلة في قسم صحة البيئة أمس 5 محلات تجارية مخالفة ، ومخالفة 10 محلات, وإنذار24 محلاً, ضمن جولاتها الرقابية التي قامت بها وشملت 39 محلاً تجارياً بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ , أن الحملة جاءت ضمن خطة البلدية في متابعة ورصد الأنشطة المختلفة بالمحافظة وتطبيق اللوائح والأنظمة والاشتراطات الصحية على الممارسين بسوق العمل والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.// انتهى //16:38ت م0076