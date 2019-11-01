المدينة المنورة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسانطلقت أمس, بطولة المدينة المنورة لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الأولى تحت إشراف ومتابعة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.وبدأت المرحلة الأولى من التصفيات, حيث تأهل من فئة المهرات عمر سنة المهرة الكسنترا لمالكها عبدالله بن أحمد بن عبدالعزيز القاسم, والمهرة سارا التنهاة لمالكها عبدالله بن فهد بن دخيل الحقباني, والمهرة سليله المشعلية لمالكها مشعل بن سرور بن مطلق الزايدي.وفي فئة عمر سنة (CLASS 1B ) تأهلت المهرة غدير الخالدية لمالكها أحمد بن راشد بن مرشود الأحمدي, والمهرة ليلى ايه ام لمالكها عبدالله المقيحم, والمهرة ريف الهوايل لمالكها هايل خلف العنزي.أما في فئة العمر سنة ( CLASS C) تأهلت المهرة نتاليا لمالكها سعيد محمد محسن العامودي, والمهرة حلا السابعة لمالكها سعد بن ثامر بن سليمان السعدون, والمهرة سارة الوصيل لمالكها ماجد محمد حمدي النمري.بينما تأهلت في فئة عمر سنتين (CLASS 2A) المهرة كنوز الكريم لمالكها بندر بن كريم بن زعل العطيات العطوي, والمهرة اريا اليسا لمالكها متعب بن سعد بن عثمان الطخيس, والمهرة خوالد الخالدية.فيما تأهلت فئة العمر سنتين (CLASS 2 B) المهرة جنى ان ام لمالكها عبدالرحمن حسن سعد القحطاني, والمهرة ريم العلوش لمالكها متعب بن منير بن عبدالهادي العيافي, والمهرة شموخ العز لمالكها خلف بن زيد بن رحيل الطويلعي العنزي.أما في فئة عمر ثلاث سنوات (CLASS 3) تأهلت المهرة نوير القاسميه لمالكها براهيم بن سليمان القاسم, والمهرة ع ج رفيف لمالكها عبدالله بن فهد بن دخيل الحقباني, والمهرة جمانة الوشم لمالكها محمد بن عبد الله بن محمد المنيع.// انتهى //16:40ت م0077