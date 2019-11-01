المدينة المنورة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واساختتمت بالمدينة المنورة أمس, أعمال "مؤتمر المدينة الدولي الثالث لمستجدات التأهيل الطبي", الذي تنظمه جامعة طيبة تحت شعار "نراعي صحتنا", بمشاركة نخبة من المتخصصين في الطب التأهيلي من المملكة والكويت والإمارات والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية.واستعرض المؤتمر في جلساته أمس, ١٦ ورقة عمل تناول فيها المشاركون مستجدات الأبحاث العلمية في مجال الأعصاب والأطراف الاصطناعية, التي من شأنها أن تحقق العديد من التطورات الطبية في مجال الطب التأهيلي.وبيّن رئيس الجلسة العلمية واللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالله الشنقيطي أن "مؤتمر المدينة الدولي الثالث لمستجدات التأهيل الطبي" قدم عدداً من التوصيات في مجال التأهيل الطبي بمختلف مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل تضمنت التأكيد على ضرورة وأهمية استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في أوجه الحياة العامة، ومساندتهم في جميع المجالات، ودمجهم في المجتمع والاستفادة القصوى من طاقاتهم بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.مشيراً إلى أن التوصيات تضمنت الدعوة إلى دعم الأبحاث العلمية في مجال التأهيل الطبي والمؤتمرات الخاصة بها، وتخصيص ميزانية في مجال الأبحاث والإعاقة والتأهيل الطبي ضمن الخطة البحثية للجامعات السعودية ومراكز الابحاث الوطنية بالمملكة.// انتهى //16:41ت م0078