سياسي / انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
بيروت 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واس
واصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما القرار رقم 1701 .
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن زورقا حربيا تابعا للقوات الإسرائيلية انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 100 متر ولمدّة 5 دقائق، وأقدم عناصره على التكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، وإطلاق صفارات الإنذار".
وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ".
// انتهى //
17:08ت م
0084