بيروت 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واسواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن زورقا حربيا تابعا للقوات الإسرائيلية انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 100 متر ولمدّة 5 دقائق، وأقدم عناصره على التكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، وإطلاق صفارات الإنذار".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ".// انتهى //17:08ت م0084