ياوندي 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسقيّمت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الكاميرون، أمس، حالات المرضى ليتم فرزهم والبدء بإجراء العمليات اليوم بمشيئة الله, حيث جرى الكشف على حوالي 3,200 مريض واختيار 210 منهم لإجراء العمليات الجراحية لهم.وتأتي هذه الحملة مقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية, بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون, وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.// انتهى //17:13ت م0090