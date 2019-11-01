طرابلس 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رئيس البرلمان الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة في الرباط ضمن زيارته للمغرب.وأفاد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في بيان اليوم، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها , إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التجارب البرلمانية العربية في تعزيز العملية السياسية في ليبيا والانتقال بها إلى الاستقرار .// انتهى //17:29ت م0091