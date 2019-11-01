مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسصادرت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة كميات من الأسماك الفاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد جولة رقابية نفذها مراقبو البلدية على سوق السمك المركزي بجرول , للاطلاع على التجهيزات والتأكد من مدى التزام مشغلي سوق الأسماك بتطبيق الاشتراطات الصحية.وجرى خلال الجولة إتلاف كميات من الأرز محضرة من السابق , حيث جرى إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة.وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم الحربي أن البلدية حريصة على متابعة الأسواق الغذائية كافة , ومراقبة السلع والمنتجات بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود ومتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.// انتهى //17:31ت م0094