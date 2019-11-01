بغداد 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسلقي جندي عراقي مصرعه ، وأصيب 5 آخرين بجروح في تعرض إرهابي شمال بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم، أن عناصر تابعة لعصابات " داعش " الإرهابية قامت بتفجير عبوتين ناسفتين عندما أطلقوا النار على نقطة تابعة للجيش العراقي في منطقة تل مرمرة بقضاء الطارمية شمال بغداد، مما أدى إلى مصرع أحد جنود الجيش العراقي, وإصابة 5 آخرين بجروح .// انتهى //18:48ت م0100