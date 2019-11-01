عام / مقتل جندي عراقي وإصابة 5 آخرين في عملية إرهابية في شمال بغداد
الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
بغداد 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس
لقي جندي عراقي مصرعه ، وأصيب 5 آخرين بجروح في تعرض إرهابي شمال بغداد.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم، أن عناصر تابعة لعصابات " داعش " الإرهابية قامت بتفجير عبوتين ناسفتين عندما أطلقوا النار على نقطة تابعة للجيش العراقي في منطقة تل مرمرة بقضاء الطارمية شمال بغداد، مما أدى إلى مصرع أحد جنود الجيش العراقي, وإصابة 5 آخرين بجروح .
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18:48ت م
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