نيويورك 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 ، وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا في التعاملات المبكرة اليوم بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.16 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 3050.72 نقطة.فيما ربح المؤشر ناسداك المجمع 42.69 نقطة أو 0.51 % إلى 8335.05 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 96.72 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 27142.95 نقطة.// انتهى //19:06ت م0101