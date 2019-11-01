تبوك 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء بعد غدٍ, الدورة التأسيسية الثالثة للمسلمة الجديدة لعام 1441, بمقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك الشيخ سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام، تستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن أمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //19:07ت م0102