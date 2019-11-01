الرياض 4 ربيع الأول 1441هـ الموافق 1 نوفمبر 2019م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: -" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،// انتهى //19:10ت م0104