الرباط 04 ربيع الاول 1441 ه موافق 1نونبر 2019 م واسوقعت المملكة المغربية وإيطاليا اليوم بالرباط على إعلان شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد قائمة على الوعي المشترك بأن الطرفين يمثلان لبعضهما البعض شريكين أساسيين في تدبير التحديات الإقليمية والدولية.وعبّر البلدان في إعلان مشترك - صدر عقب التوقيع على هذه الاتفاقية من كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو - عن عزمهما على العمل المشترك من أجل المحافظة على المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية وتعزيزها، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، لاسيما من خلال مشاركة الفاعلين الاقتصاديين بما يخدم مصالح البلدين.وأكد الإعلان أن المغرب وإيطاليا يظلان على قناعة بأن التسوية السلمية للنزاعات والصراعات التي تعرفها المنطقة ستضطلع بدور حاسم في تحقيق استقرارها وتنميتها، مجددين التزامهما بتعزيز الحوار السياسي ومسلسل الاندماج مع الاتحاد الأوروبي على مستوى جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك .كما أكد البيان حرص البلدين على التنسيق بخصوص القضايا الدولية والإقليمية المرتبطة بأفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، بدءا من الملف الليبي ، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية، و المجال القضائي، والهجرة.// انتهى //19:24ت م0105